Readz — это мощная платформа для публикации веб-контента, помогающая создавать уникальный интерактивный контент. Никакого кодирования, безграничные возможности.

Веб-сайт: readz.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Readz, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.