WebCatalog

Klyck.io

Klyck.io

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Веб-сайт: klyck.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Klyck — это идеальное решение для организации, поиска и обмена информацией. Централизуйте знания вашей команды, обеспечьте быстрый и легкий доступ ко всему вашему контенту. Используйте свой контент на пользовательских страницах, которые вы адаптируете для каждой ситуации, чтобы сэкономить время, деньги и бесконечные потоки электронной почты. Объединив ваш контент и знания, Klyck помогает вам найти то, что вам нужно, когда вам это нужно.

Категории:

Business
Программное обеспечение для цифровых торговых залов
Программное обеспечение для поддержки продаж

Веб-сайт: klyck.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Klyck.io, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Dropbox DocSend

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Showpad

Showpad

showpad.com

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highspot.com

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Allego

Allego

allego.com

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

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ProProfs

proprofs.com

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