Klyck — это идеальное решение для организации, поиска и обмена информацией. Централизуйте знания вашей команды, обеспечьте быстрый и легкий доступ ко всему вашему контенту. Используйте свой контент на пользовательских страницах, которые вы адаптируете для каждой ситуации, чтобы сэкономить время, деньги и бесконечные потоки электронной почты. Объединив ваш контент и знания, Klyck помогает вам найти то, что вам нужно, когда вам это нужно.

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