Используйте приложение LinkedIn Recruiter, чтобы быть в курсе процесса подбора персонала, когда вы в пути. Быстро отвечайте кандидатам, как только они ответят на ваши сообщения. Найдите всю сеть LinkedIn, насчитывающую более 645 миллионов участников, и свяжитесь с нужными людьми на открытые вакансии — и все это с вашего телефона. Продолжайте работу с того места, на котором остановились, или займитесь быстрыми задачами, когда вы находитесь вдали от рабочего места, например просмотрите профили кандидатов или организуйте свой конвейер.

Веб-сайт: linkedin.com

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