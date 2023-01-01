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LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для LinkedIn Recruiter в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Используйте приложение LinkedIn Recruiter, чтобы быть в курсе процесса подбора персонала, когда вы в пути. Быстро отвечайте кандидатам, как только они ответят на ваши сообщения. Найдите всю сеть LinkedIn, насчитывающую более 645 миллионов участников, и свяжитесь с нужными людьми на открытые вакансии — и все это с вашего телефона. Продолжайте работу с того места, на котором остановились, или займитесь быстрыми задачами, когда вы находитесь вдали от рабочего места, например просмотрите профили кандидатов или организуйте свой конвейер.

Веб-сайт: linkedin.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением LinkedIn Recruiter, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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