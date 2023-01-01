WebCatalog

SalesHood

SalesHood

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: saleshood.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для SalesHood в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Специально разработанное решение SalesHood для поддержки продаж копирует лучшие результаты в масштабе, ускоряя прорыв в производительности продаж в плане готовности, эффективности и исполнения. Синхронизируйте работу своих отделов по доходам с помощью интерактивного обучения и адаптации. Повторяйте успешные продажи с помощью специально подобранного контента. Постоянно заключайте больше сделок, помогая покупателям Компания SalesHood разработала код для создания высокопроизводительных команд, предоставляя программное обеспечение для поддержки продаж, материалы для обучения продажам и консультационные услуги вместе для быстрого решения проблем с доходами. Такие компании, как Activtrak, Alation, Copado, Sage, Trinet и Planview, используют SalesHood для быстрого получения прибыли. SalesHood — это гораздо больше, чем просто платформа для продаж. Мы понимаем, насколько сложно реализовать программы поддержки, которые положительно влияют на показатели доходов и ключевые показатели эффективности. С SalesHood вам не придется во всем разбираться и изобретать велосипед. Наше программное обеспечение оснащено автоматизированными инструкциями и шаблонами, охватывающими весь жизненный цикл внедрения. Мы также предлагаем встроенные обучающие материалы по продажам, чтобы вы могли реализовать ценность за дни и недели, а не за месяцы и годы. Наша библиотека тренингов по продажам регулярно обновляется и станет вашим незаменимым ресурсом для обучения продажам.

Категории:

Business
Sales Gamification Software
Digital Sales Room Software
Sales Enablement Software
Sales Performance Management Software
Sales Training and Onboarding Software

Веб-сайт: saleshood.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SalesHood, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

Outreach

Outreach

outreach.io

Bigin

Bigin

bigin.com

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

Vonage

Vonage

vonage.com

Вам также может понравиться

Highspot

Highspot

highspot.com

Brainshark

Brainshark

brainshark.com

Enablix

Enablix

enablix.com

Salestable

Salestable

salestable.ai

Kickscale

Kickscale

kickscale.com

Ender Turing

Ender Turing

enderturing.com

Showpad

Showpad

showpad.com

Boxxstep

Boxxstep

boxxstep.com

Shape Software

Shape Software

setshape.com

Maximizer

Maximizer

maximizer.com

Allego

Allego

allego.com

ElevateHQ

ElevateHQ

elevate.so

Обзор

WebCatalog Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.