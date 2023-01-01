Специально разработанное решение SalesHood для поддержки продаж копирует лучшие результаты в масштабе, ускоряя прорыв в производительности продаж в плане готовности, эффективности и исполнения. Синхронизируйте работу своих отделов по доходам с помощью интерактивного обучения и адаптации. Повторяйте успешные продажи с помощью специально подобранного контента. Постоянно заключайте больше сделок, помогая покупателям Компания SalesHood разработала код для создания высокопроизводительных команд, предоставляя программное обеспечение для поддержки продаж, материалы для обучения продажам и консультационные услуги вместе для быстрого решения проблем с доходами. Такие компании, как Activtrak, Alation, Copado, Sage, Trinet и Planview, используют SalesHood для быстрого получения прибыли. SalesHood — это гораздо больше, чем просто платформа для продаж. Мы понимаем, насколько сложно реализовать программы поддержки, которые положительно влияют на показатели доходов и ключевые показатели эффективности. С SalesHood вам не придется во всем разбираться и изобретать велосипед. Наше программное обеспечение оснащено автоматизированными инструкциями и шаблонами, охватывающими весь жизненный цикл внедрения. Мы также предлагаем встроенные обучающие материалы по продажам, чтобы вы могли реализовать ценность за дни и недели, а не за месяцы и годы. Наша библиотека тренингов по продажам регулярно обновляется и станет вашим незаменимым ресурсом для обучения продажам.

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