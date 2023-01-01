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Planday

Planday

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: planday.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Planday — это мощное, но простое в использовании программное обеспечение для онлайн-планирования сотрудников. Создавайте график сотрудников быстрее с Planday. Зарегистрируйтесь на бесплатную пробную версию сегодня!

Веб-сайт: planday.com

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