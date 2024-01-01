Mona

Mona

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Веб-сайт: monalabs.io

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Интеллектуальное решение для мониторинга Mona позволяет командам получить полную информацию о производительности ваших данных, моделей и процессов. Автоматически выявляйте и устраняйте проблемы с производительностью в рамках процессов искусственного интеллекта/МО или интеллектуальной автоматизации, чтобы избежать негативного воздействия как на ваш бизнес, так и на клиентов.
Категории:
Business
MLOps Platforms

Веб-сайт: monalabs.io

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Альтернативы

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Databricks

Databricks

databricks.com

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

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Scale AI

Scale AI

scale.com

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Labelbox

labelbox.com

neptune.ai

neptune.ai

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Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

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Mystic AI

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Yookkan

yookkan.com

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