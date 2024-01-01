PeppyBooks — это программное обеспечение для бухгалтерского учета, инвентаризации и управления заказами на базе SaaS для предприятий B2B, B2C, D2C с интегрированным программным обеспечением CRM и управления проектами. Компания предлагает облачное программное обеспечение ERP от заказа до оплаты и предложения до управления денежными потоками с полными функциями AP и AR с мощными отчетами BI. Штаб-квартира компании находится в Бангалоре, а местные представительства – в Уилмингтоне и Сингапуре.

Веб-сайт: peppybooks.com

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