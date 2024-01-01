Zenscale — единственная платформа для МСП, позволяющая найти простые и доступные бизнес-решения для управления/поддержки своих бизнес-процессов. Здесь вы можете получить решения в виде мобильных приложений, а также полный пакет, включающий различные модули, такие как: управление заработной платой, управление материальными потоками, планирование производства и финансовый учет.

Веб-сайт: zenscale.in

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