Effitrac

Effitrac

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Веб-сайт: effitrac.com

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Расширение возможностей МСП с помощью инновационных и креативных ИТ-решений и преодоление традиционных барьеров роста МСП с помощью современных инструментов. Effitrac был разработан, чтобы помочь предприятиям оставаться впереди конкурентов и заново изобрести методы своей работы. В настоящее время Effitrac предлагает более 27 модулей по финансовому учету, продажам, закупкам, управлению персоналом, расчету заработной платы, CRM, управлению проектами, процессному и дискретному производству для различных отраслей, имеющих довольных клиентов в четырех странах (Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Саудовская Аравия и Китай). ) Позвоните нам сейчас, чтобы узнать, как Effitrac предоставила малым и средним предприятиям новые способы решения бизнес-задач из любого места в любое время. Effitrac предлагает своим клиентам как SaaS, так и автономные решения с многоязычной поддержкой.
Категории:
Business
ERP-системы

Веб-сайт: effitrac.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Effitrac, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Workday

Workday

workday.com

Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

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Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

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weclapp

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Sage Intacct

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libertyaccounts.com

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