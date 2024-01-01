Расширение возможностей МСП с помощью инновационных и креативных ИТ-решений и преодоление традиционных барьеров роста МСП с помощью современных инструментов. Effitrac был разработан, чтобы помочь предприятиям оставаться впереди конкурентов и заново изобрести методы своей работы. В настоящее время Effitrac предлагает более 27 модулей по финансовому учету, продажам, закупкам, управлению персоналом, расчету заработной платы, CRM, управлению проектами, процессному и дискретному производству для различных отраслей, имеющих довольных клиентов в четырех странах (Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Саудовская Аравия и Китай). ) Позвоните нам сейчас, чтобы узнать, как Effitrac предоставила малым и средним предприятиям новые способы решения бизнес-задач из любого места в любое время. Effitrac предлагает своим клиентам как SaaS, так и автономные решения с многоязычной поддержкой.

Веб-сайт: effitrac.com

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