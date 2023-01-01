AlignBooks — облачное бухгалтерское программное обеспечение № 1 в Индии. Это универсальное решение для всех потребностей вашего бизнеса. Это онлайн-решение для управления бухгалтерским учетом, выставлением счетов, запасами, финансами, кадрами и расчетом заработной платы, CRM, POS, работой и производством. Он доступен как на мобильных устройствах, так и на настольных компьютерах, поэтому очень прост в использовании и очень доступен по цене. AlignBooks широко распространен в более чем 19 отраслях промышленности и имеет более 30 000 клиентов из этих отраслей с более чем 218 000 заранее определенных SKU.

Веб-сайт: solution.alignbooks.com

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