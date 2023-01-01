WebCatalog
AlignBooks

AlignBooks

solution.alignbooks.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для AlignBooks в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

AlignBooks — облачное бухгалтерское программное обеспечение № 1 в Индии. Это универсальное решение для всех потребностей вашего бизнеса. Это онлайн-решение для управления бухгалтерским учетом, выставлением счетов, запасами, финансами, кадрами и расчетом заработной платы, CRM, POS, работой и производством. Он доступен как на мобильных устройствах, так и на настольных компьютерах, поэтому очень прост в использовании и очень доступен по цене. AlignBooks широко распространен в более чем 19 отраслях промышленности и имеет более 30 000 клиентов из этих отраслей с более чем 218 000 заранее определенных SKU.

Веб-сайт: solution.alignbooks.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением AlignBooks, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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