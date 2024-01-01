Daftra — это первый интегрированный и безопасный портал для управления вашим бизнесом или компанией в Интернете. Облачные сервисы Daftra работают круглосуточно, обеспечивая присутствие в сети на 99,9%, поскольку наши защищенные серверы расположены в нескольких странах и работают параллельно, чтобы максимально быстро получить доступ к защищенным данным вашей компании из любого места и с любого устройства. Создана компания Daftra. компанией Izam Web Solutions; компания, которая занимается корпоративным управлением и является ведущим поставщиком SaaS более 7 лет, разработала различные решения по управлению бизнесом для арабского и зарубежного рынка и имеет штаб-квартиры в США и Египте. По совокупности опыта Изама, Daftra вышла как полноценное комплексное решение для управления бизнесом на арабском рынке, где подобных услуг катастрофически не хватает. Каким бы ни был характер вашего бизнеса, вы обнаружите, что Daftra полностью оснащена и настраивается в соответствии с характером вашего бизнеса и потребностями отрасли, начиная от простых услуг по выставлению счетов и заканчивая сложными финансовыми расчетами, инвентаризацией, командами, управлением клиентами и последующим сопровождением. Все функции Daftra были специально разработаны для облегчения ваших деловых операций и экономии вашего времени и усилий, чтобы любой пользователь, не имеющий предварительного опыта в управлении бизнесом и бухгалтерском учете, мог использовать его для профессионального управления своим бизнесом. Daftra полностью посвящена поддержке систем, валют и налоговых настроек как в арабских, так и в зарубежных странах. Наше решение — это реализация нашего видения; облегчение управления бизнесом для компаний в арабском регионе, предоставляя им возможность заниматься своим делом, не принимая на себя тонкости управления своим бизнесом в одиночку.

Веб-сайт: daftra.com

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