Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Wiise — это облачное ERP-программное обеспечение, созданное для австралийских предприятий, которое помогает управлять всем вашим бизнесом — и все это на одной безопасной платформе Microsoft. Управляйте своими финансами, автоматизируйте операции и получайте бизнес-аналитику и идеи, необходимые для принятия правильных решений.

Веб-сайт: wiise.com

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