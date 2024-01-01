Ausuma

Ausuma

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Веб-сайт: ausuma.com

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Ausuma ERP предлагает комплексные облачные решения, предназначенные для оптимизации и оптимизации операций малого бизнеса. Благодаря ограниченным ресурсам и небольшой команде наша платформа предоставляет все необходимое для эффективного ведения вашего бизнеса. Наши ключевые функции включают в себя безопасное хранение данных, приложение на основе базы данных, облачное ERP, которое дает вам возможность получить доступ к вашим данным ERP из любого места, поскольку они хранятся в Интернете. Мы также предлагаем управление цепочкой поставок, отчетность по данным в реальном времени, управление заработной платой и функции кредиторской/дебиторской задолженности. Наши настраиваемые информационные панели отвечают вашим конкретным потребностям, а наше мобильное приложение обеспечивает удобство и доступность. Кроме того, мы легко интегрируемся со сторонними поставщиками программного обеспечения через их API. Доверьте Ausuma ERP, чтобы предоставить вашему малому бизнесу эффективные и действенные решения.
Категории:
Business
ERP-системы

Веб-сайт: ausuma.com

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NetSuite

NetSuite

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Deskera

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