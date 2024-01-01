SkyKick

SkyKick

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Веб-сайт: skykick.com

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SkyKick — это платформа управления облаком, которая помогает поставщикам ИТ-услуг строить более успешный облачный бизнес. Наши продукты и платформа SaaS созданы для того, чтобы упростить и эффективно автоматизировать рабочие процессы ИТ в облаке. Cloud Manager — автоматизируйте, управляйте и защитите свою облачную службу поддержки. Единая панель для безопасного и эффективного управления клиентами в Microsoft 365 и облачных приложениях SaaS. Автоматизация службы поддержки помогает MSP оптимизировать администрирование облака для более быстрого, простого и последовательного предоставления услуг. Будьте в курсе событий с помощью автоматизации таких прибыльных сервисов, как Microsoft Teams, а также оценок и исправлений безопасности. Более того, вы можете легко преобразовать сложные рабочие процессы в автоматизацию для универсального использования в интуитивно понятном приложении, подкрепленном надежными уровнями безопасности, элементами управления на основе ролей и отчетами. Резервное копирование в облаке: защитите Microsoft 365 и увеличивайте регулярный доход Защитите данные клиентов, смягчите последствия кибератак, улучшите срок хранения и увеличьте регулярный доход с помощью ведущего на рынке решения для резервного копирования Office 365. Включает полный охват клиента Microsoft 365, включая Exchange Online, SharePoint для бизнеса, OneDrive для бизнеса, Microsoft Teams и группы Office 365. Благодаря неограниченному объему хранилища и хранению, быстрому поиску и восстановлению одним щелчком мыши, простой настройке и управлению, а также гибким возможностям приобретения и развертывания — SkyKick Cloud Backup станет вашим двигателем для ускорения бизнеса. Пакеты Migration Suites — более предсказуемая и легкая миграция в Microsoft 365. Масштабируйте свой облачный бизнес с помощью автоматизации для упрощенной миграции, которая порадует клиентов, снизит риски и сэкономит время. Компания IT Partners поставила SkyKick на первое место среди поставщиков услуг по миграции на Office 365 по категориям, которые считаются наиболее важными, включая прибыльность партнеров, снижение рисков, простоту использования и общее качество данных.
Категории:
Business
Программное обеспечение для онлайн-резервного копирования

Веб-сайт: skykick.com

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Backblaze

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NinjaRMM

NinjaRMM

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OpenDrive

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Datto

Datto

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Alcion

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Carbonite

carbonite.com

BackupLABS

BackupLABS

backuplabs.io

Microsoft Power Automate

Microsoft Power Automate

microsoft.com

CoreView

CoreView

coreview.com

Backupify

Backupify

backupify.com

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