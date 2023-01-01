Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Microsoft Power Automate в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Легко создавайте автоматизированные рабочие процессы с помощью Microsoft Power Automate (ранее Microsoft Flow), чтобы повысить производительность за счет автоматизации бизнес-процессов.

Веб-сайт: microsoft.com

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