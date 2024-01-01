Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для MuleSoft Composer в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Предоставьте любой команде возможность автоматизации с помощью кликов. Повысьте производительность и сократите расходы, предоставив бизнес-командам возможность автоматизировать рабочие процессы и легко подключать приложения и данные.

Веб-сайт: mulesoft.com

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