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Knack

Knack

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: knack.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Knack уже более десяти лет является пионером в области No Code, имея более 5000 клиентов, от малого и среднего бизнеса до крупнейших предприятий из списка Fortune 500. Knack дает возможность инноваторам, работающим каждый день, легко преодолевать критические бизнес-задачи. Используя интуитивно понятную платформу Knack без программирования и сеть экспертов-разработчиков, команды могут быстро создавать собственные приложения, которые собирают данные и управляют ими, автоматизируют процессы и переводят рабочие процессы в онлайн. Это экономит ваше время, поскольку строители бизнеса могут создавать и изменять рабочие процессы, а также иметь возможность решать свои собственные задачи. Knack помогает решать различные функциональные варианты использования, такие как порталы для клиентов и поставщиков, специальные приложения CRM и управления проектами, системы LMS, управление выставлением счетов и контрактами, логистика и цепочка поставок, планирование авиакомпаний, каталоги участников и управление волонтерами, управление недвижимостью и арендаторами. , здравоохранение (HIPAA), приложения для связи с органами власти штата и местного самоуправления и многое другое. Knack помогает непрограммистам легко создавать красивые веб-приложения, управляемые данными. Данные можно импортировать из электронных таблиц и преобразовать в онлайн-базу данных. Такие инструменты, как поиск, формы и таблицы, используются для создания веб-приложений, работающих с данными. Мы предлагаем специальные выпуски для соответствия требованиям здравоохранения (HIPAA), государственных учреждений (GovCloud) и SOC2. Приложения можно публиковать на любом сайте и адаптировать к окружающему дизайну. Несколько версий могут быть опубликованы на разных сайтах и ​​для разных аудиторий. Разработчики могут расширить эти приложения с помощью RESTful API, пользовательских CSS и обработчиков событий JS.

Веб-сайт: knack.com

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