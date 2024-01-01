Alcion

Alcion

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Веб-сайт: alcion.ai

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Alcion обеспечивает надежную защиту данных от программ-вымогателей, вредоносных программ, аварий и сбоев, используя стратегию, основанную на искусственном интеллекте. Платформа резервного копирования как услуга Alcion сочетает в себе непревзойденную безопасность данных Microsoft 365 с простым управлением, гарантируя, что данные ваших клиентов всегда будут в безопасности, а ваши операции будут бесперебойными.

Веб-сайт: alcion.ai

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