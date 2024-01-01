ContraForce

ContraForce

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: contraforce.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для ContraForce в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Разблокируйте службы безопасности Microsoft. Представляем платформу управления услугами SecOps, созданную для поставщиков услуг. С помощью ContraForce организуйте рабочие процессы многопользовательских расследований, автоматизируйте устранение инцидентов безопасности и обеспечивайте превосходное обслуживание безопасности.

Веб-сайт: contraforce.com

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