Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для ContraForce в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Разблокируйте службы безопасности Microsoft. Представляем платформу управления услугами SecOps, созданную для поставщиков услуг. С помощью ContraForce организуйте рабочие процессы многопользовательских расследований, автоматизируйте устранение инцидентов безопасности и обеспечивайте превосходное обслуживание безопасности.

Веб-сайт: contraforce.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ContraForce, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.