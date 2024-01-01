LOGIC ERP

LOGIC ERP

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Веб-сайт: logicerp.com

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На сегодняшний день наш опыт в предоставлении интегрированного программного обеспечения ERP, программного обеспечения для розничной торговли и POS тысячам клиентов помог им достичь своих бизнес-целей. ERP-решения, разработанные LOGIC, характеризуются своей гибкостью и масштабируемостью и способствуют росту бизнеса клиентов в будущем. Экономически эффективные решения, разработанные для конкретных потребностей и вертикалей, помогают предприятиям среднего и крупного бизнеса решать проблемы, анализировать эффективность бизнеса и помогать принимать стратегические решения для процветания на рынках. Наш разнообразный ассортимент программного обеспечения разработан для разнообразных направлений и областей бизнеса. Вместо универсальных решений, подходящих для всех, в наше портфолио входят отраслевые, вертикальные и модульные программные приложения ERP, которые полностью доступны в рамках набора решений LOGIC. Компания со штаб-квартирой в Мохали, Пенджаб, имеет собственные операционные мощности, филиалы и ассоциированных партнеров во всех крупных городах Индии. Обладая парком исключительно опытных и квалифицированных специалистов, мы являемся пионерами в предоставлении лучших решений в виде ERP-систем и отраслевого программного обеспечения и приложений, которые устраняют разрыв между магазинами и штаб-квартирами, тем самым облегчая доступ к реальным данные и информация о времени на различных этапах. Подтверждая мантру LOGIC, решения и услуги ориентированы на Inspire Markets и Aspire Businesses. На протяжении двадцати лет мы, как компания, добились лучших результатов в отрасли, предлагая нашим клиентам бизнес-решения на уровне номинала. Мы гордимся тем, что завоевали доверие наших уважаемых клиентов и партнеров, и разделяем радость успехов и достижений со всем сообществом, связанным с LOGIC ERP.
Категории:
Business
ERP-системы

Веб-сайт: logicerp.com

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NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

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ECOUNT ERP

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worksup.com

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