PropGoTo — это инновационный набор продуктов SaaS, созданный Property Automate, дальновидной компанией, состоящей из отраслевых экспертов в области PropTech. Наша миссия — разрабатывать и предоставлять передовые программные решения, которые изменят отраслевые стандарты в секторе недвижимости. Мы стремимся не только лидировать на рынке, но и значительно повысить удовлетворенность и удобство клиентов в секторе управления недвижимостью и объектами. Наши облачные сервисы просты в реализации, быстро адаптируются и надежны для бизнес-операций. Функции PropGoTo адаптированы к потребностям бизнес-пользователей, обеспечивая повышение эффективности и более быстрое реагирование на требования рынка. Мы — PropGoTo, и наша цель — быть предпочтительным выбором программных приложений и решений в секторе недвижимости для каждого клиента.

Веб-сайт: propgoto.com

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