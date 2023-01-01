Веб-программное обеспечение ERP и CRM с открытым исходным кодом для управления профессиональной или фундаментальной деятельностью (малый и средний бизнес, фрилансеры или крупные компании): котировки или коммерческие предложения, счета-фактуры, продукты, контакты, повестка дня, заказы, покупки, запасы, электронные письма, CMS, POS.

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