npm — это менеджер пакетов для языка программирования JavaScript, поддерживаемый npm, Inc. npm — это менеджер пакетов по умолчанию для среды выполнения JavaScript Node.js. Он состоит из клиента командной строки, также называемого npm, и онлайн-базы данных общедоступных и платных частных пакетов, называемой реестром npm.

Веб-сайт: npmjs.com

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