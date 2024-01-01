Альтернативы - npm

Neuton.AI

neuton.ai

Neuton.AI – платформа Tiny ML без кода. Neuton.AI был разработан, чтобы помочь пользователям автоматически создавать оптимальные модели ML с минимальными размерами. размера и точности и встроить их в любой микроконтроллер, даже с 8-битной точностью. Модели Neuton чрезвычайно компактны. До 1000 раз...