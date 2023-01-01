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PlayCode

PlayCode

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Веб-сайт: playcode.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Javascript-площадка. Супер-изящная игровая площадка с JavaScript с мгновенным предварительным просмотром в реальном времени и консолью. Запустите код в течение нескольких секунд. Никаких «npm run start» или чего-то еще.

Веб-сайт: playcode.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PlayCode, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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