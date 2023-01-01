JSBench.me — это площадка для тестирования производительности JavaScript, основанная на Benchmark.js и созданная под влиянием JSPerf.

Веб-сайт: jsbench.me

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