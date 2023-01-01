js-beautify

Этот маленький украшатель переформатирует и изменит отступы букмарклетов, уродливого JavaScript, распакует скрипты, упакованные популярным упаковщиком Дина Эдварда, а также частично деобфускирует скрипты, обработанные пакетом npm javascript-obfuscator.

Веб-сайт: beautifier.io

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