Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Быстрый и простой способ объединить, минимизировать и сжать (gzip и brotli) ваши проекты ts, js, jsx и npm онлайн, используя размер файла пакета.

Веб-сайт: bundlejs.com

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