JDoodle — это онлайн-компилятор, редактор, IDE для Java, C, C++, PHP, Perl, Python, Ruby и многих других. Вы можете запускать свои программы в режиме онлайн, а также сохранять их и делиться ими с другими. Быстрый и простой способ компилировать и запускать программы онлайн.

Веб-сайт: jdoodle.com

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