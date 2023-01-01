Dcoder
code.dcoder.tech
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Dcoder в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: dcoder.tech
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Dcoder, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
AWS Cloud9
console.aws.amazon.com
OnlineGDB
onlinegdb.com
JDoodle
jdoodle.com
Accounting Panel
app.accountingpanel.com
myCompiler
mycompiler.io
Aqilla
aqilla.com
Blinkist
blinkist.com
Finademy
finademy.net
VooV Meeting
voovmeeting.com
Compiler Explorer
godbolt.org
My Pocket Doctor
app.mypocket.doctor
ASUS WebStorage
asuswebstorage.com