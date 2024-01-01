OneCompiler

OneCompiler

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Веб-сайт: onecompiler.com

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OneCompiler — это онлайн-компилятор, который помогает пользователям писать, запускать и делиться кодом в Интернете. То, как мы изучаем программирование, радикально изменилось за последние несколько лет. Пользователи используют мобильные телефоны, планшеты, Chromebook и т. д. для изучения программирования. К сожалению, большинство языков программирования поддерживают только архитектуру x86, поэтому их установка на ноутбуках и настольных компьютерах ограничена. Установка непроста и требует сложного обучения для новичков.

Веб-сайт: onecompiler.com

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