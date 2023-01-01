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Heroku

Heroku

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Веб-сайт: heroku.com

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Heroku — это облачная платформа как услуга (PaaS), поддерживающая несколько языков программирования. Heroku, одна из первых облачных платформ, находится в разработке с июня 2007 года, когда она поддерживала только язык программирования Ruby, но теперь поддерживает Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP и Go. По этой причине Heroku считается многоязычной платформой, поскольку у нее есть функции, позволяющие разработчику создавать, запускать и масштабировать приложения одинаковым образом на большинстве языков. Heroku была приобретена Salesforce.com в 2010 году за 212 миллионов долларов.

Веб-сайт: heroku.com

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