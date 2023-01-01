My Pocket Doctor

MyPocketDoctor — первое телемедицинское приложение на Филиппинах. Запишитесь сейчас на быструю и легкую онлайн-консультацию в любое время и в любом месте.

Веб-сайт: mypocket.doctor

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