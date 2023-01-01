Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Платформа управления состоянием безопасности приложений Уровень безопасности приложений вашей организации должен представлять собой нечто большее, чем просто контрольный список. ASPM SOOS — это динамичный, комплексный подход к защите инфраструктуры ваших приложений от уязвимостей на протяжении жизненного цикла разработки программного обеспечения (SDLC) и живых развертываний. Все в одной приборной панели.

Веб-сайт: soos.io

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