Подход «сначала проектирование» применяется до или на ранней стадии разработки API, и первоначальным результатом этого подхода является человеческое и машиночитаемое определение API. Поскольку очень важно с самого начала сосредоточиться на безопасности API, RestCase анализирует определения API на предмет проблем безопасности и других уязвимостей.

Веб-сайт: restcase.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением RestCase, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.