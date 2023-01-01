Находите и исправляйте недостатки безопасности GraphQL в масштабе вашего процесса DevSecOps. Используйте DAST и ASM нового поколения для раннего обнаружения и устранения уязвимостей бизнес-логики в реальном времени в GraphQL, повышая безопасность от разработки до развертывания.

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