WebCatalog
escape

escape

escape.tech

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для escape в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Находите и исправляйте недостатки безопасности GraphQL в масштабе вашего процесса DevSecOps. Используйте DAST и ASM нового поколения для раннего обнаружения и устранения уязвимостей бизнес-логики в реальном времени в GraphQL, повышая безопасность от разработки до развертывания.

Веб-сайт: escape.tech

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