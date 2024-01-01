Modular

Modular

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Веб-сайт: modular.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Платформа для разработчиков ИИ нового поколения, объединяющая разработку и внедрение ИИ по всему миру.
Категории:
Software Development
MLOps Platforms

Веб-сайт: modular.com

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Альтернативы

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Databricks

Databricks

databricks.com

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

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Scale AI

Scale AI

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Labelbox

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neptune.ai

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Kili Technology

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