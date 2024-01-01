GovDash

GovDash

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: govdash.com

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Бизнес-разработчик искусственного интеллекта для GovCon. GovDash — это платформа искусственного интеллекта, которая помогает государственным подрядчикам собирать данные, разрабатывать предложения, управлять контрактами и многое другое — в одном месте.

Веб-сайт: govdash.com

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