Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Бизнес-разработчик искусственного интеллекта для GovCon. GovDash — это платформа искусственного интеллекта, которая помогает государственным подрядчикам собирать данные, разрабатывать предложения, управлять контрактами и многое другое — в одном месте.

Веб-сайт: govdash.com

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