Services Australia

Службы Австралии, ранее называвшиеся Департаментом социальных служб, а ранее Департаментом социального обеспечения, являются исполнительным органом правительства Австралии, ответственным за предоставление ряда социальных, медицинских, алиментных выплат и других услуг имеющим на это право гражданам и постоянным жителям Австралии. .

Веб-сайт: servicesaustralia.gov.au

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