Почтовая служба США — независимое агентство исполнительной власти федерального правительства США, отвечающее за предоставление почтовых услуг в США, включая их островные районы и ассоциированные штаты.

Веб-сайт: usps.com

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