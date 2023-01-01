UMANG предоставляет всем гражданам Индии единую платформу для доступа к общеиндийским услугам электронного правительства, начиная от центральных и заканчивая местными органами власти, а также к другим услугам, ориентированным на граждан.

Веб-сайт: web.umang.gov.in

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