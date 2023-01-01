Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

CRM — управление контактами, клиентами или взаимоотношениями с клиентами — это приложение, которое охватывает различные отрасли и вертикали, начиная от государственных и местных органов власти и заканчивая торговыми организациями и высшими учебными заведениями.

Веб-сайт: contactwise.io

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