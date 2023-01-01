State Bank of India

Государственный банк Индии — индийский многонациональный банк государственного сектора и уставный орган финансовых услуг со штаб-квартирой в Мумбаи, Махараштра.

Веб-сайт: bank.sbi

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