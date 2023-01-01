UOB Персональный Интернет-банкинг. United Overseas Bank Limited — сингапурский многонациональный инвестиционный банк и компания финансовых услуг со штаб-квартирой в Раффлз-Плейс, Сингапур. Он был основан в 1935 году как United Chinese Bank группой бизнесменов во главе с Ви Кхенг Чангом.

Веб-сайт: pib.uob.com.sg

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением UOB Personal, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.