Интернет-магазин Lazada Singapore ♥ Бытовая электроника, товары для дома и быта, телевидение, здоровье и красота и многое другое. ✪ Покупки без усилий ✈ БЫСТРАЯ доставка. Делайте покупки сейчас! Lazada Group — сингапурская транснациональная технологическая компания, специализирующаяся в основном на электронной коммерции. Основанная Максимилианом Биттнером при поддержке Rocket Internet в 2012 году, в настоящее время после ее приобретения в 2016 году она принадлежит Alibaba Group. В 2014 году Lazada Group управляла сайтами в нескольких странах и за несколько раундов инвестиций привлекла около 647 миллионов долларов США. такие инвесторы, как Tesco, Temasek Holdings, Summit Partners, JPMorgan Chase, Investment AB Kinnevik и Rocket Internet. В сентябре 2019 года Lazada заявила, что является ведущей платформой электронной коммерции в Юго-Восточной Азии с более чем 50 миллионами активных покупателей ежегодно.

Веб-сайт: lazada.sg

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