DMM.com Ltd. (株式会社DMM.com) — японская компания, занимающаяся электронной коммерцией и Интернетом, с диверсифицированной группой предприятий, включающей онлайн-покупки и услуги видео по запросу. Компания управляет DMM.com, развлекательным онлайн-сайтом, который позволяет пользователям приобретать товары и услуги, такие как электронные книги, игры, популярные выпуски DVD и 3D-печать.

Веб-сайт: dmm.com

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