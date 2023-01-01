NPTEL, инициатива электронного обучения 7 Индийских технологических институтов (IIT) и Индийского института науки (IISc) при поддержке MHRD, Govt. Индии.

Веб-сайт: nptel.ac.in

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