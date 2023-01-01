WebCatalog
openHPI

openHPI

open.hpi.de

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для openHPI в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

openHPI — образовательная интернет-платформа Немецкого института Хассо Платтнера, Потсдам. На openHPI вы принимаете участие во всемирной сети социального обучения, основанной на интерактивных онлайн-курсах по различным предметам в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).

Веб-сайт: open.hpi.de

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением openHPI, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Perusall

Perusall

app.perusall.com

Utkarsh

Utkarsh

online.utkarsh.com

Canvas E-zigurat

Canvas E-zigurat

canvas.e-zigurat.com

Coursera

Coursera

coursera.org

Grey Matter Learning

Grey Matter Learning

app.greymatterlearning.co.uk

IXL

IXL

ixl.com

Unreal Online Learning

Unreal Online Learning

learn.unrealengine.com

Kodacy

Kodacy

kodacy.com

Stepik

Stepik

stepik.org

Lingolia

Lingolia

lingolia.com

Mondly

Mondly

mondly.com

ThousandEyes

ThousandEyes

app.thousandeyes.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности