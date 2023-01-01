openHPI — образовательная интернет-платформа Немецкого института Хассо Платтнера, Потсдам. На openHPI вы принимаете участие во всемирной сети социального обучения, основанной на интерактивных онлайн-курсах по различным предметам в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).

Веб-сайт: open.hpi.de

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