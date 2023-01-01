WebCatalog
Canvas E-zigurat

Canvas E-zigurat

canvas.e-zigurat.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Canvas E-zigurat в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Глобальный технологический институт Зигурат — образовательное учреждение, которому удалось объединить людей, знания, промышленность и технологии.

Веб-сайт: e-zigurat.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Canvas E-zigurat, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

50skills

50skills

admin.50skills.com

Slator

Slator

slator.com

Marketing Systems Group

Marketing Systems Group

portal.m-s-g.com

openHPI

openHPI

open.hpi.de

The Information

The Information

theinformation.com

Airbit

Airbit

airbit.com

Gelato

Gelato

gelato.com

Zoho Connect

Zoho Connect

accounts.zoho.com

Join

Join

joinjoaomgcd.appspot.com

Envoy

Envoy

dashboard.envoy.com

Naver Cloud

Naver Cloud

auth.ncloud.com

SASIP Institute

SASIP Institute

sasipinstitute.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности