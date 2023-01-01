Глобальный технологический институт Зигурат — образовательное учреждение, которому удалось объединить людей, знания, промышленность и технологии.

Веб-сайт: e-zigurat.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Canvas E-zigurat, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.