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SASIP Institute

SASIP Institute

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Веб-сайт: sasipinstitute.com

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SASIP Institute (Pvt) Ltd является пионером в области высшего образования в Шри-Ланке с 2008 года. Бренд SASIP теперь является синонимом превосходного образования и лидерства на рынке в нынешнем образовательном ландшафте страны.

Веб-сайт: sasipinstitute.com

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